Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
6.20
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Отец Тюкавина: Разговоры про требования Карпина вызывают улыбку

Отец форварда «Динамо» Константина Тюкавина, Александр Тюкавин, дал комментарий насчет требований тренера московской команды Валерия Карпина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

«Отстаньте вы от Валерия Георгиевича и его требований. По крайней мере, Карпин не требует от Кости ничего сверхъестественного. Требования как требования. Так что разговоры про требования Карпина вызывают улыбку. У Карпина обычные требования к футболистам», — сказал Тюкавин Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне в активе 23-летнего Константина Тюкавина три гола и четыре результативные передачи в 11 встречах во всех турнирах.

После 15 туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками, находясь в трёх баллах от зоны стыковых матчей.

23 ноября москвичи на своем поле встретятся с махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ, который начнется в 17:30 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше