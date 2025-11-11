Отец Тюкавина: Разговоры про требования Карпина вызывают улыбку

«Отстаньте вы от Валерия Георгиевича и его требований. По крайней мере, Карпин не требует от Кости ничего сверхъестественного. Требования как требования. Так что разговоры про требования Карпина вызывают улыбку. У Карпина обычные требования к футболистам», — сказал Тюкавин Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне в активе 23-летнего Константина Тюкавина три гола и четыре результативные передачи в 11 встречах во всех турнирах.
После 15 туров в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) команда Валерия Карпина занимает десятое место в турнирной таблице с 17 очками, находясь в трёх баллах от зоны стыковых матчей.
23 ноября москвичи на своем поле встретятся с махачкалинским «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ, который начнется в 17:30 по московскому времени.