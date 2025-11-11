Ричмонд
Артем Дзюба высказался об ужесточении лимита на легионеров

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба считает, что в Российской Премьер-лиге должны играть только те легионеры, у которых можно чему-то научиться.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Сейчас в клубах Российской Премьер-лиги могут находится до 13 иностранцев в заявке и до 8 — одновременно на поле. С 2028 года лимит может быть доведен до схемы «10−5».

— Вы коротко сказали о легионерах. Ваше мнение о лимите, который собираются ужесточать?

— Легионеры должны приезжать те, у которых ты будешь учиться. Когда я пришел в «Зенит», единственный раз в жизни увидел, что такое настоящие легионеры. Всю карьеру, что был в «Спартаке», было 1−2 сильных легионера, остальные — посредственные или такие же, как свои. В Европе — свои воспитанники играют, и если есть иностранец, то он должен быть хотя бы на полголовы выше. У нас, если купили человека за 5−6 миллионов евро, он будет играть всегда. А молодому даже не дадут шанс. Вот это меня расстраивает. Сейчас нет Лиги чемпионов. Для чего выходят в одной команде 8 латиноамериканцев и в другой столько же? С какой целью? — заявил Дзюба в интервью РБ Спорт.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Он является рекордсменом по числу голов в чемпионатах России. На счету форварда 174 мяча. Дзюба забивал голы в составе семи команд — «Спартака» (26), «Томи» (14), «Ростова» (18), «Зенита» (85), тульского «Арсенала» (6), «Локомотива» (12) и «Акрон» (13).

