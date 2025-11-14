Ричмонд
Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за уход Станковича

Футбольный агент Тимур Гурцкая в шоу Это футбол, брат! «назвал сумму компенсации, которую “Спартак” выплатил главному тренеру команды Деяну Станковичу при увольнении.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил, что Станкович покидает пост главного тренера команды по взаимному согласию сторон.

«Насколько я знаю, его компенсация в районе полутора миллиона евро. Они расстались благородно», — сказал Гурцкая.

По информации журналиста Павла Городницкого, за полтора года работы в «Спартаке» Станкович заработал около двух миллионов евро.

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Под его руководством «красно-белые» провели 64 матча, в которых одержали 37 побед при 10 ничьих и 17 поражениях.

Изначально контракт Станковича со «Спартаком» был рассчитан до лета 2026 года. В мае этого года московский клуб продлил контракт с 47-летним сербом еще на один год.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. 22 ноября «красно-белые» дома сыграют против ЦСКА.