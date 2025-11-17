Легионер «Зенита» Барриос признался, что пьет пиво после матчей

32-летний опорный полузащитник выступает за «Зенит» с января 2019 года. Ранее колумбиец играл на родине за «Депортес Толиму» и за «Боку Хуниорс» в Аргентине. В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист провел 241 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Барриос шесть раз стал чемпионом России, четыре раза выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал Кубок России.