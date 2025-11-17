Ричмонд
Легионер «Зенита» Барриос признался, что пьет пиво после матчей

Колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал, как относится к словам вингера петербуржцев Максима Глушенкова об употреблении алкоголя.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В октябре 2024 года Глушенков назвал «классикой» выпивание литра пива после матчей.

— Глушенков сказал, что восстанавливается пивом после матчей…

— Я тоже пью.

— Какое любимое? Темное, светлое?

— Чтобы восстановиться, подойдет любое, — рассказал Барриос в выпуске СБГ Шоу в VK.

32-летний опорный полузащитник выступает за «Зенит» с января 2019 года. Ранее колумбиец играл на родине за «Депортес Толиму» и за «Боку Хуниорс» в Аргентине. В составе клуба из Санкт-Петербурга футболист провел 241 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач. Вместе с «Зенитом» Барриос шесть раз стал чемпионом России, четыре раза выиграл Суперкубок страны и дважды завоевал Кубок России.

В сезоне-2025/26 «Зенит» набрал 30 очков в 15 турах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда Сергея Семака отстает от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на три балла. В воскресенье, 23 ноября, «Зенит» на выезде сыграет с занимающим последнее место в чемпионате «Пари НН».

