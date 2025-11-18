Ричмонд
Акинфеев и Мойзес готовятся к дерби со «Спартаком» в общей группе

Ряд ключевых игроков ЦСКА провели тренировку в общей группе в преддверии встречи со «Спартаком», сообщает «Чемпионат».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, ЦСКА на выезде 22 ноября встретится со «Спартаком» в матче 16-го тура РПЛ.

Вратарь Игорь Акинфеев, защитник Мойзес и полузащитник Матеус Алвес тренируются в общей группе ЦСКА. Все трое из-за различных повреждений пропускали последние матчи армейцев. Отмечается, что полузащитник ЦСКА Иван Обляков пропускает тренировку с командой.

В текущем сезоне ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками. Команда Фабио Челестини уступает лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

«Спартак» располагается на шестом месте РПЛ с 25 очками. Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил, что Деян Станкович покидает пост главного тренера команды по взаимному согласию сторон. Позднее и.о. главного тренера красно-белых был назначен Вадим Романов.

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024 года. Под его руководством «красно-белые» провели 64 матча, в которых одержали 37 побед при 10 ничьих и 17 поражениях.

