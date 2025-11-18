В «Динамо» рассказали, будут ли сейчас искать замену Карпину

17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Ролан Гусев. Специалист уже выполнял роль врио в мае 2025 года после ухода чеха Марцела Лички.