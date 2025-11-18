В «Динамо» рассказали, будут ли сейчас искать замену Карпину

«До конца года команду будет возглавлять Ролан Гусев. Никакие кандидатуры на пост главного тренера сейчас не рассматриваются», — приводит слова Степашина «Интерфакс».
«Карпину предлагали работать и дальше. Был кредит доверия. Но он принял решение уйти. Это его личное решение», — сказал Степашин.
17 ноября Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполнять обязанности главного тренера команды будет Ролан Гусев. Специалист уже выполнял роль врио в мае 2025 года после ухода чеха Марцела Лички.
По данным издания «Спорт-Экспресс», руководство бело-голубых рассматривает на должность наставника трех кандидатов — Сергея Игнашевича, Станислава Черчесова и Нури Шахина.
Московское «Динамо» после 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги расположилось на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. 23 ноября в следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с махачкалинским «Динамо».