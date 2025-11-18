Российский тренер отказал «Спартаку»

«Могу ли допустить, что приму предложение, если “Спартак” придет этой зимой? На сегодня — нет. Я занимаюсь своим делом, мне нравится, получаю удовольствие. У меня редко так было, когда такая идиллия», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».
В турнирной таблице чемпионата России после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 очков. Лидируют после первого круга «Краснодар» и ЦСКА, набравшие по 33 балла. В следующем туре РПЛ 22 ноября «Спартак» сыграет против ЦСКА.
53-летний Андрей Талалаев ранее тренировал такие клубы как «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». В сентябре 2024 года назначен главным тренером «Балтики». По итогам минувшего сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге. После 15 туров РПЛ «Балтика» с 28 очками находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.