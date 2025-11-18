Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.47
П2
1.95
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.61
П2
5.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.80
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.35
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.85
П2
1.79
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.97
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.03
X
33.00
П2
61.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.01
П2
5.80

Российский тренер отказал «Спартаку»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что не хочет становится наставником московского «Спартака».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Могу ли допустить, что приму предложение, если “Спартак” придет этой зимой? На сегодня — нет. Я занимаюсь своим делом, мне нравится, получаю удовольствие. У меня редко так было, когда такая идиллия», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

9 ноября московский «Спартак» победил «Ахмат» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:1. После матча Деян Станкович остался недоволен одним из вопросов и вступил в конфликт с журналистом, обвинив его в провокации. После этого специалист не явился на обязательную пресс-конференцию.11 ноября Станкович был уволен с поста главного тренера «Спартака».

В турнирной таблице чемпионата России после 15 туров «Спартак» занимает шестое место, набрав 25 очков. Лидируют после первого круга «Краснодар» и ЦСКА, набравшие по 33 балла. В следующем туре РПЛ 22 ноября «Спартак» сыграет против ЦСКА.

53-летний Андрей Талалаев ранее тренировал такие клубы как «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». В сентябре 2024 года назначен главным тренером «Балтики». По итогам минувшего сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге. После 15 туров РПЛ «Балтика» с 28 очками находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.