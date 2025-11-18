Черчесов предложил ввести налог на легионеров в РПЛ

Станислав Черчесов предложил сохранить лимит на легионеров как инструмент защиты внутреннего рынка, а также ввести налог на дополнительных иностранных футболистов в заявке, который будет рассчитываться исходя из позиции клуба в турнирной таблице по итогам сезона. Специалист отметил, что налог должен быть выше для клубов, которые находятся выше в турнирной таблице чемпионата.
В дискуссии с участием министра Дегтярева также принял участие председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, экс-наставник ЦСКА и обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев и бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Собравшиеся на встрече эксперты сошлись на необходимости ввести ограничение на количество иностранных тренеров, входящих в штабы клубов Российской Премьер-лиги.
На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.
Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.
Станислав Черчесов возглавил грозненский «Ахмат» в августе. В 15 турах «Ахмат» набрал 16 очков и занимает 11-е место в таблице РПЛ. В следующем туре грозненцы 22 ноября сыграют на выезде с казанским «Рубином».
Черчесову 62 года, ранее он тренировал сборную Казахстана, венгерский «Ференцварош», сборную России, варшавскую «Легию», московские «Динамо» и «Спартак», грозненский «Терек» и пермский «Амкар».