Татьяна Тарасова: В нашем футболе только пить и остается

«В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе. Разве спорт — это про алкоголь? В фигурном катании алкоголь на стадионах не нужен, потому что там наши спортсмены так выступают, что глаз не оторвать: все зрители наслаждаются прокатами и эмоциями фигуристов», — передает слова Тарасовой «РБ Спорт».