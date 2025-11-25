Татьяна Тарасова: В нашем футболе только пить и остается

«В нашем футболе смотреть не на что, поэтому только и остается, что пиво пить на стадионе. Разве спорт — это про алкоголь? В фигурном катании алкоголь на стадионах не нужен, потому что там наши спортсмены так выступают, что глаз не оторвать: все зрители наслаждаются прокатами и эмоциями фигуристов», — передает слова Тарасовой «РБ Спорт».
Запрет на продажу слабоалкогольных напитков на спортивных стадионах действует с 2005 года. Запрет временно снимали во время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира 2018.
В апреле 2025 года министр спорта РФ Михаил Дегтярев выступил за возвращение продажи пива на стадионах во время матчей и состязаний. По его словам, это необходимо для привлечения денег на развитие спорта и содержание спортивных объектов. Также идею снятия запрета поддержал и президент Российской Премьер-лиги Александр Алаев.
Татьяна Тарасова — дочь советского хоккейного тренера, заслуженного тренера СССР Анатолия Тарасова. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания.
Ее подопечные выиграли множество наград на чемпионатах Европы и мира, а также Олимпийских играх. Под руководством Тарасовой тренировались Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Оксана Грищук и Евгений Платов.