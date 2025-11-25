Карпин больше не планирует совмещать работу в сборной и клубе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в будущем не намерен совмещать работу в национальной команде с клубной деятельностью.
«Закрыл ли тему совмещения для себя на будущее? Да, эту тему для себя уже закрыл», — заявил Карпин.
Об уходе Валерия Карпина из московского «Динамо» стало известно 17 ноября. Специалист заявил, что принял решение покинуть клуб и полностью сосредоточиться на сборной России. Команду он возглавлял с начала нынешнего сезона. Первый круг Российской Премьер-лиги бело-голубые завершили только на десятом месте.
Ранее Карпин уже совмещал работу в сборной и клубе. В 2021 году специалист покинул «Ростов» ради работы со сборной России, но в марте 2022 года вернулся в команду, совмещая должности до февраля 2025 года.