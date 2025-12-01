Черчесов: Так и не понял, почему проиграли «Спартаку» и «Рубину»

«Как оценю первую часть сезона? Неоднозначно. Ни одна команда не может планировать, сколько очков наберет. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы не добрали много очков, могли играть лучше. Команда старается. Единственный матч, который сердце просто не может принять — это с “Сочи” (2:4). Особенно первый тайм. Все остальное — рабочие моменты.