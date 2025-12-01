Черчесов: Так и не понял, почему проиграли «Спартаку» и «Рубину»

«Как оценю первую часть сезона? Неоднозначно. Ни одна команда не может планировать, сколько очков наберет. Оглядываясь назад, могу сказать, что мы не добрали много очков, могли играть лучше. Команда старается. Единственный матч, который сердце просто не может принять — это с “Сочи” (2:4). Особенно первый тайм. Все остальное — рабочие моменты.
Две последние игры до воскресной победы над «Динамо» — с «Рубином» (0:1) и «Спартаком» (1:2) — мы проиграли, честно говоря, так и не понял, почему. «Ахмат» играл так, как планировал. Индивидуальные погрешности не давали нам сыграть даже вничью. В целом команда работает, мы слышим друг друга, понимаем, что хотим. Естественно, хотелось бы большего", — приводит слова Черчесова Metaratings.ru.
После 17 матчей «Ахмат» находится на десятом месте таблицы РПЛ, набрав 19 очков. 5 декабря грозненцы примут «Оренбург».
Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе, сменив в должности Александра Сторожука. С сентября 2011-го по май 2013 года специалист уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек». Черчесов 10 лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.
Тренер возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Станислав Черчесов также работал в «Спартаке», «Амкаре», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.