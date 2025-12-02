Черданцев — о Романове: У «Спартака» будет другой главный тренер

Напомним, 47-летний Вадим Романов, работающий в системе академии красно-белых с 2015 года, стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября, сменив в этой роли серба Деяна Станковича.
— Верите ли, что руководство «Спартака» оставит Романова главным тренером?
— По нескольким матчам судить о возможностях тренера несерьезно. В двух матчах можно произойти все, что угодно. Даже в матче с «Балтикой» могло сложиться все по‑другому, не выбей Бевеев мяч из пустых ворот или не вбрось он аут так, как он вбросил. Игра состоит из определенных моментов. Это сложная тренерская работа, а не казино. Должно быть все рассчитано вдолгую, нужно понимание тренера в управлении игрой, насколько он хорош в управлении футболистами, насколько он хороший мотиватор. Невозможно понять это сейчас.
В нормальном клубе ни один здравомыслящий руководитель никогда в жизни не поставит так тренера. Поэтому, конечно, у «Спартака» будет другой главный тренер. Может быть, не в следующем туре. Но в обозримой перспективе говорить о том, что Романов будет тренером с длинным контрактом… Этот вариант исключен. Ни один руководитель не поставит тренером человека без опыта работы главным тренером без соответствующей лицензии и на основании двух‑трех матчей, — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».
Под руководством Романова «Спартак» одержал две победы в трех матчах. Московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. В следующем туре «Спартак» 6 декабря на своем поле примет «Динамо».