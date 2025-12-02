Черданцев — о Романове: У «Спартака» будет другой главный тренер

— По нескольким матчам судить о возможностях тренера несерьезно. В двух матчах можно произойти все, что угодно. Даже в матче с «Балтикой» могло сложиться все по‑другому, не выбей Бевеев мяч из пустых ворот или не вбрось он аут так, как он вбросил. Игра состоит из определенных моментов. Это сложная тренерская работа, а не казино. Должно быть все рассчитано вдолгую, нужно понимание тренера в управлении игрой, насколько он хорош в управлении футболистами, насколько он хороший мотиватор. Невозможно понять это сейчас.