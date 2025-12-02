Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.40
П2
3.40
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
4.78
X
4.24
П2
1.70
Футбол. Испания
23:00
Барселона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.46
П2
4.23
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.95
П2
4.32
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Кремонезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Черданцев — о Романове: У «Спартака» будет другой главный тренер

Комментатор Георгий Черданцев исключил вариант, что «Спартак» утвердит Вадима Романова на должность главного тренера клуба.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, 47-летний Вадим Романов, работающий в системе академии красно-белых с 2015 года, стал временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» 11 ноября, сменив в этой роли серба Деяна Станковича.

— Верите ли, что руководство «Спартака» оставит Романова главным тренером?

— По нескольким матчам судить о возможностях тренера несерьезно. В двух матчах можно произойти все, что угодно. Даже в матче с «Балтикой» могло сложиться все по‑другому, не выбей Бевеев мяч из пустых ворот или не вбрось он аут так, как он вбросил. Игра состоит из определенных моментов. Это сложная тренерская работа, а не казино. Должно быть все рассчитано вдолгую, нужно понимание тренера в управлении игрой, насколько он хорош в управлении футболистами, насколько он хороший мотиватор. Невозможно понять это сейчас.

В нормальном клубе ни один здравомыслящий руководитель никогда в жизни не поставит так тренера. Поэтому, конечно, у «Спартака» будет другой главный тренер. Может быть, не в следующем туре. Но в обозримой перспективе говорить о том, что Романов будет тренером с длинным контрактом… Этот вариант исключен. Ни один руководитель не поставит тренером человека без опыта работы главным тренером без соответствующей лицензии и на основании двух‑трех матчей, — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Под руководством Романова «Спартак» одержал две победы в трех матчах. Московский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками. В следующем туре «Спартак» 6 декабря на своем поле примет «Динамо».