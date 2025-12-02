Ричмонд
Челестини отреагировал на новость о продлении контракта с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини отреагировал на информацию о возможном продлении контракта с армейским клубом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Была информация, что вы ведете переговоры с клубом о продлении контракта. Вы хотите продлить контракт?

— Я хочу выиграть у «Краснодара».

— Вы ведете переговоры с клубом?

— Я хочу выиграть у «Краснодара». Эти обсуждения надо вести с теми людьми, которые представляют мои интересы. Я счастлив, ЦСКА дал мне возможность тренировать с июня, чтобы я сумел выиграть три турнира. Это моя мотивация. Иначе я бы спокойно после золотого дубля в «Базеле» остался дома, но я приехал сюда, чтобы помочь клубу побеждать. Для меня было очень важно продолжать побеждать. Я доволен, мы хорошо работаем, чтобы что‑то выиграть в Кубке и чемпионате. Очень много произошло за эти месяцы, что необходимо улучшать. Не думаю, что вопрос моего продления самый важный. Я знаю, что речь об этом ведется, если что‑то надо сделать, это будет сделано. Но единственное, что меня беспокоит, это матч с «Краснодаром», — передает слова Челестини «Матч ТВ».

7 декабря ЦСКА сыграет на выезде с «Краснодаром» в 18‑м туре Российской Премьер-лиги.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА в межсезонье, после 17 туров чемпионата России красно‑синие занимают второе место в турнирной таблице, набрав 36 очков. От лидирующего «Краснодара» они отстают на один балл.