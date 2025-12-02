Челестини отреагировал на новость о продлении контракта с ЦСКА

— Я хочу выиграть у «Краснодара». Эти обсуждения надо вести с теми людьми, которые представляют мои интересы. Я счастлив, ЦСКА дал мне возможность тренировать с июня, чтобы я сумел выиграть три турнира. Это моя мотивация. Иначе я бы спокойно после золотого дубля в «Базеле» остался дома, но я приехал сюда, чтобы помочь клубу побеждать. Для меня было очень важно продолжать побеждать. Я доволен, мы хорошо работаем, чтобы что‑то выиграть в Кубке и чемпионате. Очень много произошло за эти месяцы, что необходимо улучшать. Не думаю, что вопрос моего продления самый важный. Я знаю, что речь об этом ведется, если что‑то надо сделать, это будет сделано. Но единственное, что меня беспокоит, это матч с «Краснодаром», — передает слова Челестини «Матч ТВ».