«Ушел и ушел». Защитник «Ростова» — об уходе Карпина из «Динамо»

Футболист «Ростова» Илья Вахания отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

— Как отреагировали на уход «Карпина» из «Динамо»?

— Прочитал. Ладно, ушёл и ушёл. Не так, как когда уходил из «Ростова».

— Вы же понимаете, к чему я.

— Нет, не понимаю.

— Писали много, что у вас с ним была договоренность о переходе в «Динамо».

— Ну, писали и писали. Я точно так же читал, больше ничего не знаю. Ушел тренер из другой команды… Если бы в «Ростов», то я бы обсудил это, — передает «РБ Спорт» слова защитника.

17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

После 17 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре клуб из Ростова-на-Дону сыграет на домашней арене с казанским «Рубином».

