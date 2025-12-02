«Ушел и ушел». Защитник «Ростова» — об уходе Карпина из «Динамо»

— Как отреагировали на уход «Карпина» из «Динамо»?
— Прочитал. Ладно, ушёл и ушёл. Не так, как когда уходил из «Ростова».
— Вы же понимаете, к чему я.
— Нет, не понимаю.
— Писали много, что у вас с ним была договоренность о переходе в «Динамо».
— Ну, писали и писали. Я точно так же читал, больше ничего не знаю. Ушел тренер из другой команды… Если бы в «Ростов», то я бы обсудил это, — передает «РБ Спорт» слова защитника.
17 ноября Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.
После 17 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. В следующем туре клуб из Ростова-на-Дону сыграет на домашней арене с казанским «Рубином».