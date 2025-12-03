Ричмонд
Бубнов: Все уверены, что Мостовой провалится на посту тренера

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. FM» заявил, что Александр Мостовой не сможет работать на посту тренера.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Чемпионат.com

В 2025 году Мостовой получил тренерскую лицензию, которая позволяет ему работать помощником главного тренера.

«Мостовой везде все сказал, все знают, вся страна просит, чтобы Мостовому дали работу, чтобы он заткнулся. Представляешь, не проявил себя, а заткнулся. Все уверены, что он провалится», — сказал Александр Бубнов.

В октябре Мостовой рассказал ТАСС, что еще хочет попробовать себя в тренерстве.

«Предложений по работе пока нет, никто не звонил, никто не связывался. Со стажировкой вопрос почти закрыт, мы же постажировались уже. Конечно, если кто-то из друзей позвонит, попросит, приеду, а так, чтобы навязываться, ни в коем случае. Что касается работы, то если позовут, пойду, если нет, то так значит. Конечно, хотелось бы быть нужным нашему футболу. Больших планов не строю. Но хотелось бы, конечно, прикоснуться к профессии тренера, но спокойно к этому отношусь».

Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.