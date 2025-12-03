Бубнов поставил «Спартаку» пятерку, а «Балтике» — единицу

В текущем сезоне РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» находится на шестом месте с 28 баллами. В заключительном туре чемпионата России перед зимней паузой «Балтика» 7 декабря на своем поле примет «Крылья Советов». «Спартак» под руководством и.о. главного тренера Вадима Романова 6 декабря дома сыграет с московским «Динамо».