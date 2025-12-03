Ричмонд
Бубнов поставил «Спартаку» пятерку, а «Балтике» — единицу

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске «Коммент. FM» провел разбор матча 17-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Матч прошел в субботу, 29 ноября, и завершился победой калининградской «Балтики» со счетом 1:0. Единственный гол в ворота «Спартака» на 60-й минуте встречи забил полузащитник Николай Титков.

Бубнов отметил 575 технико-тактических действий у «Балтики» при 44% брака. Лишь один игрок в составе калининградского клуба получил пятерку — защитник Иван Беликов.

У «Спартака» 1070 технико-тактических действий при 19% брака. Семь футболистов красно-белых удостоились пятерки от Бубнова.

Напомним, большую часть встречи «Балтика» отыграла в меньшинстве из-за удаления полузащитника Ираклия Манелова на 30-й минуте.

В текущем сезоне РПЛ «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 32 очками. «Спартак» находится на шестом месте с 28 баллами. В заключительном туре чемпионата России перед зимней паузой «Балтика» 7 декабря на своем поле примет «Крылья Советов». «Спартак» под руководством и.о. главного тренера Вадима Романова 6 декабря дома сыграет с московским «Динамо».