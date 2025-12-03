Ричмонд
Экс-тренер «Интера» и «Милана» оценил идею возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о возможном приходе в московский «Спартак».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Стефано Пиоли ответил на вопрос о возможной работе в России.

— С вами связывались из «Спартака» с предложением возглавить команду?

— Нет, об этом ничего не знаю.

— Они сейчас без тренера. Вы бы хотели возглавить клуб?

— Нет, спасибо. Я сейчас приостановил тренерскую карьеру и не принимаю предложений. Хочу взять паузу и больше времени проводить с семьей. Хочется отдохнуть и искать варианты уже в следующем сезоне. До конца этого розыгрыша я не собираюсь искать себе новый клуб, — сказал Пиоли в беседе с корреспондентом Sport24.

Пиоли по ходу сезона-2025/26 был уволен из «Фиорентины». При нём флорентийская команда шла в хвосте турнирной таблицы Серии А. Ранее Пиоли тренировал множество итальянских команд: «Болонью», «Интер», «Милан» и другие команды. Также он работал с «Аль-Насром».

«Спартак» находится без главного тренера с середины ноября. Тогда пост покинул серб Деян Станкович. Сейчас его обязанности исполняет Вадим Романов.