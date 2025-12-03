Экс-тренер «Интера» и «Милана» оценил идею возглавить «Спартак»

Стефано Пиоли ответил на вопрос о возможной работе в России.
— С вами связывались из «Спартака» с предложением возглавить команду?
— Нет, об этом ничего не знаю.
— Они сейчас без тренера. Вы бы хотели возглавить клуб?
— Нет, спасибо. Я сейчас приостановил тренерскую карьеру и не принимаю предложений. Хочу взять паузу и больше времени проводить с семьей. Хочется отдохнуть и искать варианты уже в следующем сезоне. До конца этого розыгрыша я не собираюсь искать себе новый клуб, — сказал Пиоли в беседе с корреспондентом Sport24.
«Спартак» находится без главного тренера с середины ноября. Тогда пост покинул серб Деян Станкович. Сейчас его обязанности исполняет Вадим Романов.