Мамаев рассказал, у кого стажировался при обучении на тренера

«За время стажировки и обучения реально получил ответы на кучу вопросов, которые интересовали меня, когда я был игроком. Узнал много нюансов тренерской работы, понял, почему в определенных ситуациях они действуют так, а не иначе. Теперь в планах сдать портфолио и пойти учиться дальше на категорию Pro. Готов ли остаться работать в штабе у Гусева? Если буду нужен ему в роли помощника, с удовольствием рассмотрю это предложение. Мы ведь с ним еще поиграть вместе успели. Почему бы не поработать друг с другом», — добавил Павел Мамаев.