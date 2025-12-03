Ричмонд
Мамаев рассказал, у кого стажировался при обучении на тренера

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев заявил, что закончил стажировку в рамках обучения на тренера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сегодня я закончил стажировку в рамках обучения на тренера. Прошел ее в “Динамо” у Ролана Гусева. Впечатления только хорошие, все очень понравилось. Было видно, что у Гусева есть свои собственные идеи, которые он хочет привнести в команду. Теперь все зависит от руководства, которое решит, останется ли Ролан во главе клуба», — цитирует Мамаева Sport24.

«За время стажировки и обучения реально получил ответы на кучу вопросов, которые интересовали меня, когда я был игроком. Узнал много нюансов тренерской работы, понял, почему в определенных ситуациях они действуют так, а не иначе. Теперь в планах сдать портфолио и пойти учиться дальше на категорию Pro. Готов ли остаться работать в штабе у Гусева? Если буду нужен ему в роли помощника, с удовольствием рассмотрю это предложение. Мы ведь с ним еще поиграть вместе успели. Почему бы не поработать друг с другом», — добавил Павел Мамаев.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры в феврале 2023 года в возрасте 35 лет. Он известен по выступлениям за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов». Последним клубом Мамаева были подмосковный клуб «Химки», единственный матч за который он сыграл в феврале 2022 года.

Всего Мамаев провел в РПЛ 307 матчей, в которых забил 38 мячей и сделал 34 голевые передачи. Также на его счету 15 игр за сборную России. Мамаев отыграл все три матча национальной команды на Евро-2016.