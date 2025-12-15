Черчесов: Я часто переписываюсь с Семаком и переживаю за «Зенит»

«Я часто переписываюсь с Семаком и переживаю за него и “Зенит” в хорошем понимании. Я был на его месте в “Легии” в год 100-летия клуба. Сумасшествие какое-то было. На них это давит, они сами этого не замечают. Я спокойно к этому отнёсся, потому что 100 лет им, а не мне. Я прагматично это воспринимаю, а они — сердцем. А когда сердце заменяет мозги, это уже совсем другое. И мы спокойно поработали и выполнили задачу, взяли чемпионство и кубок.