Черчесов: Я часто переписываюсь с Семаком и переживаю за «Зенит»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов признался, что переживает за «Зенит» и его наставника Сергея Семака, с которым находится в контакте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Ахмат"

Станислав Черчесов рассказал, что часто переписывается с Сергеем Семаком и отметил, что ранее был на его месте, когда работал в варшавской «Легии».

«Я часто переписываюсь с Семаком и переживаю за него и “Зенит” в хорошем понимании. Я был на его месте в “Легии” в год 100-летия клуба. Сумасшествие какое-то было. На них это давит, они сами этого не замечают. Я спокойно к этому отнёсся, потому что 100 лет им, а не мне. Я прагматично это воспринимаю, а они — сердцем. А когда сердце заменяет мозги, это уже совсем другое. И мы спокойно поработали и выполнили задачу, взяли чемпионство и кубок.

В трансферное окно я взял пять поляков, а не иностранцев, чтобы раздевалку правильную сделать. Чтобы всем клубам в год 100-летия стало легче, слово «надо» поменяйте на слово «хотим». После меня, кстати, с «Легией» никто больше дубль не сделал, хотя говорили «любого поставь и они сделают», ничего подобного, работать надо«, — сказал Станислав Черчесов в новом выпуске на YouTube-канале “О, родной футбол!”.

«Ахмат» набрал 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет на второй строчке с 39 очками.

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе, сменив в должности Александра Сторожука. С сентября 2011-го по май 2013 года специалист уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек». Черчесов 10 лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.

Тренер возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Станислав Черчесов также работал в «Спартаке», «Амкаре», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.