Сперцян признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября-декабря

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.39
X
4.70
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.21
П2
5.88
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.27
П2
6.53
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.69
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.00
П2
13.25
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.79
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.97
X
3.86
П2
1.91
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.29
X
6.00
П2
9.40
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.80
П2
3.95
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.30
П2
2.74
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.53
П2
4.20
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.17
X
2.99
П2
2.59
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.76
П2
2.52
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.57
П2
3.82

Сперцян признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября-декабря

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком Российской Премьер‑лиги в ноябре и декабре, сообщает пресс‑служба РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Эдуард Сперцян победил в голосовании болельщиков (43%), набрал 3 из 5 голосов экспертов РПЛ и 2 голоса вещателей лиги. Претендентами на приз также были Джон Кордоба («Краснодар»), Брайан Хиль («Балтика»), Максим Бориско («Балтика») и Дмитрий Пестряков («Акрон»).

В ноябре и декабре Сперцян провел пять матчей в чемпионате России, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. Всего в сезоне-2025/26 на счету полузащитника 8 забитых мячей и 13 голевых передач в 18 играх РПЛ.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Быки» набрали 40 очков за 18 туров. Сезон возобновится в конце февраля.

25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В основном составе клуба полузащитник дебютировал в сентябре 2020 года и с тех провел в общей сложности 168 матчей за «быков», в которых забил 53 гола и сделал 45 результативных передач. Футболист был одним из лидером команды, которая в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стала чемпионом России.

В активе Сперцяна 40 матчей и 11 забитых мячей за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.

Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше