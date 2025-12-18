Сперцян признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября-декабря

Эдуард Сперцян победил в голосовании болельщиков (43%), набрал 3 из 5 голосов экспертов РПЛ и 2 голоса вещателей лиги. Претендентами на приз также были Джон Кордоба («Краснодар»), Брайан Хиль («Балтика»), Максим Бориско («Балтика») и Дмитрий Пестряков («Акрон»).
В ноябре и декабре Сперцян провел пять матчей в чемпионате России, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. Всего в сезоне-2025/26 на счету полузащитника 8 забитых мячей и 13 голевых передач в 18 играх РПЛ.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице чемпионата страны. «Быки» набрали 40 очков за 18 туров. Сезон возобновится в конце февраля.
25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В основном составе клуба полузащитник дебютировал в сентябре 2020 года и с тех провел в общей сложности 168 матчей за «быков», в которых забил 53 гола и сделал 45 результативных передач. Футболист был одним из лидером команды, которая в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стала чемпионом России.
В активе Сперцяна 40 матчей и 11 забитых мячей за сборную Армении. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.