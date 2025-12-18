Сперцян признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября-декабря

25-летний Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара». В основном составе клуба полузащитник дебютировал в сентябре 2020 года и с тех провел в общей сложности 168 матчей за «быков», в которых забил 53 гола и сделал 45 результативных передач. Футболист был одним из лидером команды, которая в сезоне-2024/25 впервые в своей истории стала чемпионом России.