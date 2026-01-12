«Локомотив» не сможет продать Батракова за 35−40 млн евро

«Как понять по заголовку, что инсайдер — полный вафел. “Локомотив”, конечно, мечтал бы продать Батракова за 35−40 млн евро, но не сможет. По контракту летом отступные за Леху станут 20 млн евро, четыре из которых идут игроку и представителям, от которых они могут отказаться. А это значит, что летом 26-го любой европейский клуб может купить Батракова за 16 млн евро», — написал Панков в своем телеграм-канале.