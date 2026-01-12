«Локомотив» не сможет продать Батракова за 35−40 млн евро

Ранее турецкий журналист Экрем Конур сообщил, что интерес к 20-летнему игроку сборной России проявляют «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Интер», «Монако», «Ювентус» и «Порту», а также добавил, что «Локомотив» готов расстаться с Батраковым за 35−40 млн евро.
«Как понять по заголовку, что инсайдер — полный вафел. “Локомотив”, конечно, мечтал бы продать Батракова за 35−40 млн евро, но не сможет. По контракту летом отступные за Леху станут 20 млн евро, четыре из которых идут игроку и представителям, от которых они могут отказаться. А это значит, что летом 26-го любой европейский клуб может купить Батракова за 16 млн евро», — написал Панков в своем телеграм-канале.
В нынешнем сезоне на счету Батракова 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, в которых он забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Батракова в 25 млн евро.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка. 28 февраля «железнодорожники» дома сыграют против «Пари НН».