Игрок «Динамо» Ульви Бабаев удален из чата и не поедет на сбор

Игрок молодежной сборной России находится в сфере интересов «Спартака» и близок к заключению контракта с красно-белыми. По данным инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» заинтересован в приобретении футболиста с российским паспортом, которым способен сыграть на любом из флангов атаки. Если Тео Бонгонда покинет клуб зимой, то в «Спартаке» останется лишь два профильных вингера — это Маркиньос и Солари.