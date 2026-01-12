Игрок «Динамо» Ульви Бабаев удален из чата и не поедет на сбор

Полузащитник «Динамо» Ульви Бабаев не полетит с командой на сбор в ОАЭ, который стартует 14 января. Также футболист был удален из командного чата, сообщает «Спорт-Экспресс».
Контракт Бабаева с московским клубом истекает через полгода, и с лета 2026 года он сможет подписать соглашение с любой командой.
Игрок молодежной сборной России находится в сфере интересов «Спартака» и близок к заключению контракта с красно-белыми. По данным инсайдера Ивана Карпова, «Спартак» заинтересован в приобретении футболиста с российским паспортом, которым способен сыграть на любом из флангов атаки. Если Тео Бонгонда покинет клуб зимой, то в «Спартаке» останется лишь два профильных вингера — это Маркиньос и Солари.
В текущем сезоне Бабаев провел 15 матчей и забил пять мячей.