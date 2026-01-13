Официально: Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина»

Руководство «Рубина» приняло решение о расторжении контракта, который действовал до конца сезона‑2025/26. Рахимов был главным тренером казанского клуба с 2023 года.
«Клуб благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», — сказал президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин.
Ранее 60-летний специалист работал главным тренером «Уфы», грозненского «Ахмата», пермского «Амкара», московского «Локомотива» и австрийской «Адмиры». В качестве игрока он становился двукратным чемпионом России и обладателем Кубка СССР в составе московского «Спартака».
«Рубин» после 18 туров набрал 23 очка и занимает 7‑е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиге. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 17 очков. В Кубке России «Рубин» вылетел на стадии ¼ финала Пути регионов, проиграв тульскому «Арсеналу» (0:0, 2:3 — по пенальти).
По данным СМИ, главным тренером «Рубина» станет 49-летний испанский специалист Франк Артига, ранее работавший в московской «Родине» и «Химках».