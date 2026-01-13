Официально: Рашид Рахимов покинул пост главного тренера «Рубина»

«Клуб благодарит Рашида Рахимова за его вклад в развитие команды в непростой для нее период, ведь под его руководством команда добилась победы в Первой лиге, закрепилась в РПЛ. Желаем специалисту дальнейших успехов в его профессиональной деятельности», — сказал президент правления «Рубина» Марат Сафиуллин.