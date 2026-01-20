Ричмонд
Карседо: С таким составом «Спартак» должен быть выше в таблице

Новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о нынешнем составе красно-белых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК Спартак

Напомним, Хуан Карлос Карседо был назначен на пост главного тренера «Спартака» в начале января. Трудовое соглашение 52‑летнего специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.

— Будут ли новички в ближайшее время? На какие позиции?

— Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом я уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице.

— Кто будет капитаном?

— Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет — это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».

27 футболистов «Спартака» отправились на первый зимний сбор в ОАЭ под руководством Карседо.

Карседо ранее уже работал в «Спартаке»: в 2012 году он входил в тренерский штаб своего соотечественника Унаи Эмери. Испанец также работал с ним в «Севилье», «Пари Сен-Жермен» и лондонском «Арсенале», а в 2020 году начал самостоятельную тренерскую карьеру. Карседо успел поработать в «Ибице», «Сарагосе» и кипрском «Пафосе», который в этом сезоне сенсационно вышел в общий этап Лиги чемпионов.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 11 очков. 1 марта «красно-белые» на выезде сыграют против «Сочи».