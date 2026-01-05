«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером

«Вместе с ним в тренерском штабе “красно-белых” будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме того, работу в основе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес», — сообщили в «Спартаке».