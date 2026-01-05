«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером.
Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.
Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января.
«Вместе с ним в тренерском штабе “красно-белых” будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме того, работу в основе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес», — сообщили в «Спартаке».
Карседо в 2006 — 2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».
В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. До ноября команду возглавлял Деян Станкович, потом его место временно занял Романов.