Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером

Соглашение с тренером рассчитано до лета 2028 года. Хуан Карлос Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году — в штабе Унаи Эмери.

Источник: Getty Images

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером.

Соглашение с 52-летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Карседо приступит к исполнению своих обязанностей 8 января.

«Вместе с ним в тренерском штабе “красно-белых” будут работать помощник Себастьян Корона, тренер по физической подготовке Серхио Кобо и тренер вратарей Игнасио Гарсиа. Кроме того, работу в основе продолжат Вадим Романов, Александр Зайченко и Амадор Санчес», — сообщили в «Спартаке».

Карседо в 2006 — 2019 годах работал ассистентом Унаи Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», ПСЖ и «Арсенале». В 2012-м был в тренерском штабе «Спартака».

В качестве главного тренера Карседо возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. До ноября команду возглавлял Деян Станкович, потом его место временно занял Романов.