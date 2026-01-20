Ричмонд
Батраков вышел с капитанской повязкой на матч «Локомотива»

Алексей Батраков вышел на поле с капитанской повязкой на первый матч «Локомотива» после ухода Дмитрия Баринова.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Локомотив"

20-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков вышел на поле с капитанской повязкой на матч «Чэнду Жунчэн» из Китая. Эта игра стала первой после ухода бывшего капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Батраков является воспитанником академии. Он стал частью основной команды в 2024 году р успел провести 66 матчей, отметиться 31 голом и 16 голевыми передачами. На данный момент полузащитник возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, на его счету 11 голов и 2 передачи.

Недавно Алексей был признан лучшим молодым атакующим полузащитником не из топ-5 лиг по версии Международного центра спортивных исследований. Он, несмотря на молодой возраст, является самым дорогим игроком РПЛ по версии портала Transfermarkt. На декабря 2025-го его рыночная стоимость составила €25 млн, при этом стоимость Батракова повысилась на €2 млн в сравнении с прошлыми месяцами.

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков.

