Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Дженоа
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.06
П2
4.26
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.42
П2
13.00
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.35
П2
2.90
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2

Батраков — лучший молодой атакующий полузащитник не из топ-5 лиг

CIES составил список лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков стал первым в списке лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира, по версии Международного центра исследований в футболе (CIES).

Анализ был проведен среди молодых футболистов, рожденных в 2004 году и позже, которые не выступают в Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.

Алексей Батраков набрал 84,3 балла. Второе место в списке занял полузащитник нидерландского «Аякса» Оскар Глух (82,5), третье — Лукас Ассади (81,8) из чилийского «Универсидад де Чили».

20-летний Батраков воспитанник московского «Локомотива» проводит в РПЛ второй полноценный сезон и в этом розыгрыше РПЛ успел набрать 17 очков после 17 матчей. В РПЛ он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 мячей), а также располагается на второй строчке в списке лучших ассистентов лиги (6).

В 2024 году был впервые вызван в Сборную России. 15 ноября 2024 года забил свой дебютный гол за сборную в товарищеском матче против Брунея.

Напомним, российские футболисты сейчас не участвуют в международных соревнованиях в связи с санкциями, наложенными на Россию из-за политической ситуации на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше