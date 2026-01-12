Батраков — лучший молодой атакующий полузащитник не из топ-5 лиг

Футболист московского «Локомотива» Алексей Батраков стал первым в списке лучших атакующих полузащитников в возрасте до 22 лет, выступающих вне пяти сильнейших лиг мира, по версии Международного центра исследований в футболе (CIES).
Анализ был проведен среди молодых футболистов, рожденных в 2004 году и позже, которые не выступают в Англии, Италии, Испании, Германии и Франции.
Алексей Батраков набрал 84,3 балла. Второе место в списке занял полузащитник нидерландского «Аякса» Оскар Глух (82,5), третье — Лукас Ассади (81,8) из чилийского «Универсидад де Чили».
20-летний Батраков воспитанник московского «Локомотива» проводит в РПЛ второй полноценный сезон и в этом розыгрыше РПЛ успел набрать 17 очков после 17 матчей. В РПЛ он занимает первое место в списке лучших бомбардиров (11 мячей), а также располагается на второй строчке в списке лучших ассистентов лиги (6).
В 2024 году был впервые вызван в Сборную России. 15 ноября 2024 года забил свой дебютный гол за сборную в товарищеском матче против Брунея.
Напомним, российские футболисты сейчас не участвуют в международных соревнованиях в связи с санкциями, наложенными на Россию из-за политической ситуации на Украине.