Гол Веры помог «Локомотиву» разгромить китайский клуб

28-летний аргентинец Лукас Вера в декабре заключил контракт с московским клубом. Его последним клубом стал «Аль-Вахда». В сентябре клуб из ОАЭ разорвал контракт с аргентинцем. Игрок не провел за команду ни одного матча. В Российской Премьер-лиге полузащитник играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год, и за «Химки» в сезоне-2024/25.