Гол Веры помог «Локомотиву» разгромить китайский клуб

«Железнодорожники» уверенно расправились с китайским клубом «Чэнду Жунчэн» со счетом 4:0. По голу в этой встрече оформили Владислав Сарвели, Егор Погостнов, Николай Комличенко. Дебютный мяч за новую команду забил Лукас Вера.
28-летний аргентинец Лукас Вера в декабре заключил контракт с московским клубом. Его последним клубом стал «Аль-Вахда». В сентябре клуб из ОАЭ разорвал контракт с аргентинцем. Игрок не провел за команду ни одного матча. В Российской Премьер-лиге полузащитник играл за «Оренбург» с 2022 по 2024 год, и за «Химки» в сезоне-2024/25.
В последнее время в СМИ обсуждался внешний вид Лукаса Веры. На зимние сборы аргентинец прибыл с заметным лишним весом.
На матч против китайского «Чэнду» команду вывел с капитанской повязкой 20-летний полузащитник Алексей Батраков. Бывший капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов в это трансферное окно перешел в ЦСКА.
Следующий товарищеский матч на зимних сборах «Локомотив» проведёт в субботу, 24 января. Подопечные Михаила Галактионова встретятся с «Ростовом».