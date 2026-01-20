Ловчев назвал сильнейшего российского тренера

Надо признать, что он хороший тренер, он добился многого. Мы много видели команд, куда приглашали хороших иностранцев, а ничего не получалось выиграть. Семак — самый сильный российский тренер на сегодняшний день. Мы помним, как он работал в «Уфе», там была добротная команда, они даже в квалификации Лиги Европы играли.