Ловчев назвал сильнейшего российского тренера

Экс-футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил, что считает Сергея Семака из «Зенита» самым сильным тренером, который сейчас есть в России. Он объяснил свой выбор тем, что Семак выиграл большое количество титулов вместе с командой.
"Я ученик Симоняна и Старостина. Старостин в своей книге объяснил, что величие тренера определяется только по тому, что он выиграл. Семак выиграл столько, сколько за последнее время выигрывал только Романцев.
Надо признать, что он хороший тренер, он добился многого. Мы много видели команд, куда приглашали хороших иностранцев, а ничего не получалось выиграть. Семак — самый сильный российский тренер на сегодняшний день. Мы помним, как он работал в «Уфе», там была добротная команда, они даже в квалификации Лиги Европы играли.
Сейчас «Зенит» тоже находится в лидерах, они ниже третьего места вообще не опускаются, это очень заметный результат. Лучшим российским тренером по всем результатам, конечно, сейчас является Семак«, — приводит слова Ловчева “Матч ТВ”.
Напомним, 49-летний Семак возглавляет питерский клуб с 2018 года, он привел команду к шести чемпионским титулам. На данный момент «Зенит» всего на 1 балл отстает от «Краснодара», занимающего первое место в турнирной таблице РПЛ. Матчи Премьер-лиги возобновятся в феврале.