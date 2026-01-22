Источник: Полузащитник «Балтики» Саусь перейдет в «Спартак»

По данным источника, футболист перейдет в московский клуб за 350 миллионов рублей. 22 января калининградский клуб принял предложение красно-белых. Ранее «Балтика» отклонила предложение «Спартака» в размере 250 миллионов.
Переговоры о трансфере Сауся ранее вел ЦСКА, но в данный момент они прекращены.
22-летний Саусь является воспитанником «Зенита». Также он выступал за ярославский «Шинник». В составе калининградской «Балтики» полузащитник провел 51 матч, на его счету 1 забитый мяч и 5 результативных передач.
В 18 турах Российской Премьер-лиги «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» отстает на шесть очков и находится на шестой строчке.