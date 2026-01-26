«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Балтики»

«Спартак» объявила о переходе Владислава Сауся из калининградской «Балтики». За красно-белых Владислав будет выступать под 17-м игровым номером. Пресс-служба клуба опубликовала видеоролик в стиле мультфильма «Южный парк» («South Park»), обыграв созвучие слов «South» и «Саусь».
В ближайшее время он присоединится к «Спартаку» на сборе в Дубае. Известно, что ранее переговоры о трансфере Сауся вел ЦСКА.
22-летний Саусь является воспитанником «Зенита». Также он выступал за ярославский «Шинник». В составе калининградской «Балтики» полузащитник провел 51 матч, на его счету 1 забитый мяч и 5 результативных передач.
В 18 турах Российской Премьер-лиги «Балтика» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Спартак» отстает на шесть очков и находится на шестой строчке.