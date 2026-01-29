ЦСКА отправил нападающего в аренду в «Чайку»

18-летний нападающий начинал заниматься футболом в Воронеже, ранее он принимал участие и в матчах московского «Спартака», а в июле 2025-го вошел в состав «Чайки», дебютировал с командой в Первой лиге, забил гол, но через два месяца подписал контракт с ЦСКА на три года.