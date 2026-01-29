ЦСКА отправил нападающего в аренду в «Чайку»

Форвард ЦСКА Глеб Пополитов перешел в песчанокопскую «Чайку» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.
«Глеб Пополитов завершит сезон в “Чайке”. ПФК ЦСКА и ФК “Чайка” договорились об аренде 18-летнего футболиста до конца текущего сезона. Желаем Глебу успешного завершения сезона!» — написано в сообщении клуба.
18-летний нападающий начинал заниматься футболом в Воронеже, ранее он принимал участие и в матчах московского «Спартака», а в июле 2025-го вошел в состав «Чайки», дебютировал с командой в Первой лиге, забил гол, но через два месяца подписал контракт с ЦСКА на три года.
В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги Глеб Пополитов провёл два матча. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями нападающий не отметился. На портале Transfermarkt рыночная стоимость игрока составляет 500 тыс. евро на данный момент.
ЦСКА находится в турнирной таблице РПЛ на четвертом месте с 36 очками после 18 туров.