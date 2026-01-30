Ричмонд
ЦСКА отправил двух игроков в Бразилию в аренду с правом выкупа

Бразильский «Интернасьонал» договорился с ЦСКА об аренде нападающего Алеррандро. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, аренда 26-летнего бразильца до конца года обойдется «Интернасьоналу» в 500 тыс. долларов. В настоящий момент игрок проходит медосмотр для бразильского клуба в ОАЭ.

В арендном соглашении Алеррандро предусмотрена опция выкупа за 6,5 млн долларов, которая станет обязательной, если бразилец проведет за «Интернасьонал» 60% матчей за календарный год и забьет 15 голов во всех турнирах.

На прошлой неделе ЦСКА объявил о переходе в «Интернасьонал» аргентинского полузащитника Родриго Вильягры на правах аренды за 400 тыс. долларов. Соглашение также предусматривает опцию обязательного выкупа игрока за 5 млн долларов, если он отыграет за команду 60% матчей.

Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года из «Ред Булл Брагантино» за 4,2 млн евро. Бразилец провел за армейский клуб 28 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Вильягра перешел в ЦСКА в марте 2025 года из «Ривер Плейта» за 3,7 млн евро. Аргентинец провел за армейцев 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. 1 марта армейцы на выезде сыграют против «Ахмата».