ЦСКА отправил двух игроков в Бразилию в аренду с правом выкупа

По информации источника, аренда 26-летнего бразильца до конца года обойдется «Интернасьоналу» в 500 тыс. долларов. В настоящий момент игрок проходит медосмотр для бразильского клуба в ОАЭ.
В арендном соглашении Алеррандро предусмотрена опция выкупа за 6,5 млн долларов, которая станет обязательной, если бразилец проведет за «Интернасьонал» 60% матчей за календарный год и забьет 15 голов во всех турнирах.
На прошлой неделе ЦСКА объявил о переходе в «Интернасьонал» аргентинского полузащитника Родриго Вильягры на правах аренды за 400 тыс. долларов. Соглашение также предусматривает опцию обязательного выкупа игрока за 5 млн долларов, если он отыграет за команду 60% матчей.
Алеррандро перешел в ЦСКА в феврале 2025 года из «Ред Булл Брагантино» за 4,2 млн евро. Бразилец провел за армейский клуб 28 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Вильягра перешел в ЦСКА в марте 2025 года из «Ривер Плейта» за 3,7 млн евро. Аргентинец провел за армейцев 11 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. 1 марта армейцы на выезде сыграют против «Ахмата».