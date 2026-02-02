«Крылья Советов» погасили миллиардный долг

Суммарно самарцы выплатили компании почти 1,1 миллиарда рублей. Отмечается, что этого удалось достичь благодаря внебюджетной поддержке и использованию собственных средств клуба.
1 декабря было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 миллионов рублей в пользу «РТ-капитала» — дочерней компании «Ростеха». 30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 миллионов рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января — еще 54 миллиона рублей.
21 января «РТ-капитал» уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба. В «Крыльях Советов» тогда заявили, что выплатят остаток долга до 3 февраля. В СМИ появлялась информация о том, что, на фоне слухов о возможном банкротстве самарского клуба, болельщики «Крылья Советов» переводили средства в счет погашения задолженности.
После 18 туров «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. В рамках 19-го тура Российской Премьер-лиги подопечные Магомеда Адиева сыграют в Москве против футболистов «Динамо».