«Крылья Советов» погасили миллиардный долг

21 января «РТ-капитал» уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба. В «Крыльях Советов» тогда заявили, что выплатят остаток долга до 3 февраля. В СМИ появлялась информация о том, что, на фоне слухов о возможном банкротстве самарского клуба, болельщики «Крылья Советов» переводили средства в счет погашения задолженности.