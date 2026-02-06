Андронов рассказал, какое слово Миллер запретил на «Матч ТВ»

В своем телеграм-канале Андронов сделал репост публикации, в которой говорится, что летом 2024 года после перехода аргентинского нападающего Лусиано Гонду в «Зенит» сотрудникам «Матч ТВ» было запрещено называть игрока по фамилии. При этом запрет был снят после перехода Гонду в ЦСКА в январе этого года.
«Могу просто подтвердить: все так и было! А еще — это когда я работал, Батурин, Дементьев, Шмурнов (признан в России иностранным агентом — прим.), Розанов и Вася Уткин были живы — был издан циркуляр А. Б. Миллером. Нельзя говорить “питерцы”. Только и исключительно “петербуржцы”. Людей от эфира отстраняли за прорвавшееся», — написал Андронов.
«Матч ТВ» является одним из главных активов холдинга «Газпром-Медиа», а генеральным спонсором «Зенита» является ПАО «Газпром».
Андронов проработал на «Матч ТВ» три месяца — с ноября 2015 года по февраль 2016-го. Сейчас 50-летний комментатор на телеканале Viju+ Sport, до 2023 года известный как Viasat Sport.