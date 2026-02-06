Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.53
П2
3.65
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.07
П2
3.42
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.34
П2
3.51
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.74
П2
5.18

Андронов рассказал, какое слово Миллер запретил на «Матч ТВ»

Спортивный комментатор Алексей Андронов рассказал, какое слово запретил на «Матч ТВ» председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В своем телеграм-канале Андронов сделал репост публикации, в которой говорится, что летом 2024 года после перехода аргентинского нападающего Лусиано Гонду в «Зенит» сотрудникам «Матч ТВ» было запрещено называть игрока по фамилии. При этом запрет был снят после перехода Гонду в ЦСКА в январе этого года.

«Могу просто подтвердить: все так и было! А еще — это когда я работал, Батурин, Дементьев, Шмурнов (признан в России иностранным агентом — прим.), Розанов и Вася Уткин были живы — был издан циркуляр А. Б. Миллером. Нельзя говорить “питерцы”. Только и исключительно “петербуржцы”. Людей от эфира отстраняли за прорвавшееся», — написал Андронов.

«Матч ТВ» является одним из главных активов холдинга «Газпром-Медиа», а генеральным спонсором «Зенита» является ПАО «Газпром».

Андронов проработал на «Матч ТВ» три месяца — с ноября 2015 года по февраль 2016-го. Сейчас 50-летний комментатор на телеканале Viju+ Sport, до 2023 года известный как Viasat Sport.