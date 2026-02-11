Ричмонд
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.71
П2
3.72
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.45
П2
6.56
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.67
П2
7.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.92
П2
5.18
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.65
X
3.96
П2
1.77
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Лидс
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
П1
X
П2

«Нет игры». Орлов раскритиковал «Зенит» после Зимнего Кубка РПЛ

Известный журналист и телекомментатор Геннадий Орлов высказался о последнем месте «Зенита» в турнирной таблице Зимнего Кубка РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Зенит» в заключительном туре уступил ЦСКА — 2:2 (4:3 пен.). Ранее подопечные Сергея Семака проиграли «Краснодару» со счетом 0:3.

— У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были — Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, ЦСКА впервые в истории выиграл Зимний Кубок РПЛ. Армейцы набрали пять очков. Московское «Динамо» набрало столько же баллов, но уступило армейцам по дополнительным показателям. «Краснодар» финишировал на третьей позиции, а последнее место занял петербургский «Зенит».

Зимний Кубок РПЛ проводится в ОАЭ с 2023 года. Две победы в турнире в 2023-м и 2024 годах завоевал московский «Спартак». Победителем 2025 года стал петербургский «Зенит».