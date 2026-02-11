«Нет игры». Орлов раскритиковал «Зенит» после Зимнего Кубка РПЛ

«Зенит» в заключительном туре уступил ЦСКА — 2:2 (4:3 пен.). Ранее подопечные Сергея Семака проиграли «Краснодару» со счетом 0:3.
— У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были — Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, ЦСКА впервые в истории выиграл Зимний Кубок РПЛ. Армейцы набрали пять очков. Московское «Динамо» набрало столько же баллов, но уступило армейцам по дополнительным показателям. «Краснодар» финишировал на третьей позиции, а последнее место занял петербургский «Зенит».
Зимний Кубок РПЛ проводится в ОАЭ с 2023 года. Две победы в турнире в 2023-м и 2024 годах завоевал московский «Спартак». Победителем 2025 года стал петербургский «Зенит».