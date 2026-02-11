«Нет игры». Орлов раскритиковал «Зенит» после Зимнего Кубка РПЛ

— У «Зенита» нет игры, особенно в атаке. И потом грубые ошибки были — Латышонок отпустил мяч, Соболев не забил. Да прыгни ты уже на этот мяч туловищем! Просто внеси его в ворота, сетку порви, покажи, что ты гол хочешь забить. Страсти не хватало «Зениту» в матче с «Краснодаром». «Зенит» выглядел разобранным, отдельные игроки выпадали, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».