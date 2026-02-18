«Балтика» объявила о подписании бразильского нападающего

26-летний бразилец переходит в российскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. В «Балтике» он будет играть под 18-м номером.
По информации журналиста Ивана Карпова, аренда и потенциальный выкуп Ласерды обойдутся калиниградцам в 1,5 млн евро. Transfermakt сообщает, что стоимость аренды бразильца составила 250 тыс. евро.
В прошлом году Ласерда на правах аренды выступал за «Спорт Ресифи», за который провел 17 матчей в бразильской Серии А и забил шесть мячей. Он выступает на позиции центрального нападающего, однако способен также сыграть в оттяжке и на месте левого вингера.
«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. 27 февраля калининградцы на выезде сыграют против «Зенита».