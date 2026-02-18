Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
7.48
X
5.62
П2
1.39
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.85
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.17
П2
3.16
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.50
X
6.16
П2
1.28
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.75
П2
1.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Интер
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.31
П2
1.69
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
2.87

«Балтика» объявила о подписании бразильского нападающего

Калининградская «Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего «Куябы» Дерика Ласерды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Балтика"

26-летний бразилец переходит в российскую команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа. В «Балтике» он будет играть под 18-м номером.

По информации журналиста Ивана Карпова, аренда и потенциальный выкуп Ласерды обойдутся калиниградцам в 1,5 млн евро. Transfermakt сообщает, что стоимость аренды бразильца составила 250 тыс. евро.

В прошлом году Ласерда на правах аренды выступал за «Спорт Ресифи», за который провел 17 матчей в бразильской Серии А и забил шесть мячей. Он выступает на позиции центрального нападающего, однако способен также сыграть в оттяжке и на месте левого вингера.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. 27 февраля калининградцы на выезде сыграют против «Зенита».