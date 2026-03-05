Ричмонд
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
6.50
X
2.60
П2
2.20
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Челси
4
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Байер
1
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
День в истории спорта: 5 марта 1936 года родился Владимир Маслаченко, советский футболист и комментатор

5 марта 1936 года в селе Васильковка Днепропетровской области родился Владимир Маслаченко — один из самых ярких советских вратарей и будущая звезда спортивного телевидения.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

С детства он занимался сразу несколькими видами спорта и входил в сборные школьников Кривого Рога по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике и настольному теннису, но в итоге выбрал футбол.

На высоком уровне Маслаченко начал выступать в 1950-х: играл за криворожский «Спартак», днепропетровский «Металлург», затем перешел в московский «Локомотив», с которым в 1957 году выиграл Кубок СССР. В 1962 году он стал вратарем московского «Спартака», где провел семь сезонов и был капитаном команды, завоевав чемпионство СССР и еще два Кубка страны. Всего в чемпионатах СССР Маслаченко провел 315 матчей и вошел в Клуб Льва Яшина как вратарь, более ста раз сыгравший «на ноль».

На международной арене он представлял сборную СССР: входил в заявку на чемпионаты мира 1958 и 1962 годов, а в 1960 году стал чемпионом Европы. Его надежная игра была отмечена призом «Вратарь года» и званием заслуженного мастера спорта СССР.

Завершив карьеру, Маслаченко стал одной из ключевых фигур советской и российской спортивной журналистики. С 1970-х он работал комментатором Всесоюзного радио и Центрального телевидения, вел спортивные блоки программы «Время», а позже многие годы комментировал футбол на НТВ и НТВ-Плюс, став голосом европейских дерби и финалов Лиги чемпионов. Его отличали яркий юмор, узнаваемый тембр и умение говорить о футболе живо и свободно, благодаря чему имя Владимира Маслаченко прочно вошло в историю отечественного спорта и телевидения.