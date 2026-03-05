День в истории спорта: 5 марта 1936 года родился Владимир Маслаченко, советский футболист и комментатор

На высоком уровне Маслаченко начал выступать в 1950-х: играл за криворожский «Спартак», днепропетровский «Металлург», затем перешел в московский «Локомотив», с которым в 1957 году выиграл Кубок СССР. В 1962 году он стал вратарем московского «Спартака», где провел семь сезонов и был капитаном команды, завоевав чемпионство СССР и еще два Кубка страны. Всего в чемпионатах СССР Маслаченко провел 315 матчей и вошел в Клуб Льва Яшина как вратарь, более ста раз сыгравший «на ноль».