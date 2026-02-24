Денисов назвал свой самый тяжелый период в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился о самом сложном периоде своей карьеры в московском клубе. Он дебютировал за основной состав красно-белых в октябре 2021 года. Уже в 2024 году на счету Денисова за «Спартак» было больше сотни матчей.
— Самый тяжелый момент в «Спартаке»?
— Когда я стал играть в основе, и началась волна негатива. До этого обо мне знали немногие, и критика исходила от пары-тройки человек. Это вполне нормально, с этим можно справляться. Но потом количество критиков резко увеличилось, и ты не готов к такому. Честно говоря, это было для меня серьезным ударом.
— Мне казалось, что в начале все было довольно позитивно, кроме шуток по поводу Клаудиньо.
— Я воспринимал это совсем по-другому.
— Как команда реагировала?
— Тоже шутила. Шутки в команде — это нормально, теперь я к ним отношусь спокойно. А тогда мне было неприятно из-за разговоров людей, а тут еще и подколы от других игроков — я воспринимал это очень остро.
— Как ты с этим справлялся?
— Просто переживал.
— Когда это прошло?
— Не думаю, что это произошло мгновенно. Наверное, окончательный перелом был после двух автоголов прошлой весной. Тогда я немного изменился внутренне, и комментарии стали терять для меня значение, — рассказал Денисов в интервью Sports.ru