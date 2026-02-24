Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Атлетико
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.42
П2
6.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.75
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.75
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.00
П2
4.20
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
0
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Денисов назвал свой самый тяжелый период в «Спартаке»

Футболист честно рассказал о своих переживаниях.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился о самом сложном периоде своей карьеры в московском клубе. Он дебютировал за основной состав красно-белых в октябре 2021 года. Уже в 2024 году на счету Денисова за «Спартак» было больше сотни матчей.

— Самый тяжелый момент в «Спартаке»?

— Когда я стал играть в основе, и началась волна негатива. До этого обо мне знали немногие, и критика исходила от пары-тройки человек. Это вполне нормально, с этим можно справляться. Но потом количество критиков резко увеличилось, и ты не готов к такому. Честно говоря, это было для меня серьезным ударом.

— Мне казалось, что в начале все было довольно позитивно, кроме шуток по поводу Клаудиньо.

— Я воспринимал это совсем по-другому.

— Как команда реагировала?

— Тоже шутила. Шутки в команде — это нормально, теперь я к ним отношусь спокойно. А тогда мне было неприятно из-за разговоров людей, а тут еще и подколы от других игроков — я воспринимал это очень остро.

— Как ты с этим справлялся?

— Просто переживал.

— Когда это прошло?

— Не думаю, что это произошло мгновенно. Наверное, окончательный перелом был после двух автоголов прошлой весной. Тогда я немного изменился внутренне, и комментарии стали терять для меня значение, — рассказал Денисов в интервью Sports.ru