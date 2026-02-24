ЦСКА может подписать экс-игрока «Ливерпуля» и «Барселоны»

Больше всего матчей в клубной карьере бразильский полузащитник провёл за «Ливерпуль» — 201. В этих встречах он отметился 54 голами и 44 результативными передачами. Фелипе Коутиньо также выступал за «Интер», «Баварию», «Барселону», «Астон Виллу», «Эспаньол» и «Аль-Духаиль». На его счету 68 матчей и 21 гол за сборную Бразилии.