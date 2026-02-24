ЦСКА может подписать экс-игрока «Ливерпуля» и «Барселоны»

33-летний Филиппе Коутиньо находится в статусе свободного агента после досрочного расторжения контракта с «Васко да Гама». Основанием для ухода из клуба стали отношения с болельщиками, которые освистывали игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне Коутиньо провел за «Васко да Гама» 56 матчей, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач. Последний официальный матч полузащитник провел 15 февраля.
Больше всего матчей в клубной карьере бразильский полузащитник провёл за «Ливерпуль» — 201. В этих встречах он отметился 54 голами и 44 результативными передачами. Фелипе Коутиньо также выступал за «Интер», «Баварию», «Барселону», «Астон Виллу», «Эспаньол» и «Аль-Духаиль». На его счету 68 матчей и 21 гол за сборную Бразилии.
В зимнее трансферное окно к составу московского ЦСКА присоединились пять игроков: защитник Матеус Рейс, полузащитники Данила Козлов и Дмитрий Баринов, а также нападающие Максим Воронов и Лусиано Гонду.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. На первом месте находится «Краснодар», у которого 40 баллов. Подопечные Фабио Челестини в первом матче чемпионата после зимней паузы 1 марта сыграют на выезде против грозненского «Ахмата».