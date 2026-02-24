Семак прокомментировал слабую игру Соболева за «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему у форварда Александра Соболева слабая игра в команде.
— Игра Соболева — болезненная тема для болельщиков и, наверное, для вас. Многие его уже списали. Вы — нет?
— Ему пришлось и приходится очень сложно. Соболев под постоянным давлением. Конечно, и его ожидания, и наши были выше. Мы хотели и хотим, чтобы он забивал больше. Но Саша выказывает большое терпение и желание помочь команде. Возможно, конкуренция с Дураном ему поможет. Саша посмотрит, насколько он будет конкурентоспособен с нападающим европейского уровня.
— В чем главные причины, почему у него не получается? У вас нет разочарования?
— У нас есть условие, что наряду с сильными иностранцами нужны сильные россияне. Сильных россиян не так много. Мы стараемся брать тех, кого можем, чтобы дать им шанс добиться хорошего прогресса. Так было с Магомедом Оздоевым. До моего прихода он не был игроком старта, но из-за своего трудолюбия стал почти незаменимым.
— Сколько еще шансов вы готовы дать Соболеву?
— Это будет зависеть от многих причин, но в первую очередь от его игры. Если мы не до конца уверены, что получится у Джон Джона, то почему мы должны быть уверены в том, что у Соболева, наоборот, не получится? Шансы у Саши будут. А насколько много — зависит от него, — заявил Семак в интервью «Чемпионату».
Напомним, на данный момент 28-летний Соболев забил 5 голов в 23 матчах за «Зенит» в сезоне.
«Зенит» возобновит сезон чемпионата России домашним матчем против калининградской «Балтики» в пятницу, 27 февраля.