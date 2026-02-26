Ричмонд
Челестини: Зимой ЦСКА подписывал игроков со смыслом

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о трансферной политике армейцев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

— По ходу первой части сезона у Кармо, Глеба Пополитова и Поповича были очень яркие матчи, после которых вы им доверяли на протяжении нескольких недель. Но это были очень короткие отрезки — и либо до них, либо сразу после они не всегда выходили даже на замену.

— Как я уже говорил, Кармо и Попович не играли на взрослом уровне, Пополитов пришел из клуба Первой лиги. Эти ребята сейчас не могут быть стабильными на уровне РПЛ, потому что у них мало опыта. Я не могу от них требовать стабильности, в отличие, например, от Кисляка, который в прошлом сезоне играл практически во всех матчах. Поэтому абсолютно нормально, что в каком-то матче Кармо и Попович что-то делают очень хорошо, а в другом — не очень. Вы назвали три фамилии, но давайте посмотрим шире. У Глебова после травмы возникали определенные сложности, у Матеуса Алвеса — тоже. Это нормально, мы это допускаем, начиная работу с такими игроками.

— Минутные перепады, например, у Поповича и Пополитова не тормозят их прогресс?

— Понятно, что для молодого игрока лучше играть. Но вы сами сказали, что в первой части сезона у нас было очень много молодых игроков. Сколько? Мне кажется, 10−12. Могли ли они всерьез конкурировать, условно, с Круговым? Мне кажется, абсолютно логично, что в первой части сезона у неопытных футболистов шла борьба за минуты между собой. Ну и главное: мы же ЦСКА. Здесь в первую очередь требуется результат. Поэтому мне нравится, когда приходят новички и те, кто долго находятся в команде, говорят: «Ничего себе! Да, вот с этим парнем мы станем заметно сильнее».

— Насколько я понимаю, трансферы этой зимы — как раз то, о чем вы говорите.

— Новые футболисты нас, безусловно, усилили. Это хорошие идеи клуба, с которыми я согласен. Это подписания со смыслом. Нужно покупать тех, кто будет как минимум не слабее ушедших игроков. В нашем случае новички сильнее, — цитирует Челестини Sports.ru.

Зимой ЦСКА приобрел Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова, Данилу Козлова, Матеуса Рейса и Максима Воронова. По данным СМИ, московский клуб рассматривает вариант с подписанием экс-игрока сборной Бразилии, «Ливерпуля» и «Барселоны» Филиппе Коутиньо.