Челестини: Зимой ЦСКА подписывал игроков со смыслом

— Как я уже говорил, Кармо и Попович не играли на взрослом уровне, Пополитов пришел из клуба Первой лиги. Эти ребята сейчас не могут быть стабильными на уровне РПЛ, потому что у них мало опыта. Я не могу от них требовать стабильности, в отличие, например, от Кисляка, который в прошлом сезоне играл практически во всех матчах. Поэтому абсолютно нормально, что в каком-то матче Кармо и Попович что-то делают очень хорошо, а в другом — не очень. Вы назвали три фамилии, но давайте посмотрим шире. У Глебова после травмы возникали определенные сложности, у Матеуса Алвеса — тоже. Это нормально, мы это допускаем, начиная работу с такими игроками.