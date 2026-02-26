Валерий Газзаев: Без Баринова «Локомотив» теряет шансы на медали

В зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Валерий Газзаев считает, что «железнодорожники» не смогут бороться за медали Российской Премьер-лиги после ухода капитана команды.
«Почему я не включил “Локомотив” в число претендентов на медали? На мой взгляд, железнодорожникам будет крайне сложно заменить Баринова, о ценных качествах которого я сказал выше. Здесь прежде всего имею в виду его авторитет. В чемпионских командах должны быть, что называется, вожаки. Баринов именно к такой категории игроков и относится. Ну и по своим игровым качествам он один из лучших исполнителей на своей позиции в Российской Премьер-лиге», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Батраков, бесспорно, очень талантливый парень, способный многое делать на поле. Если Алексей не сбавит обороты, его вновь признают лучшим футболистом чемпионата. Но, наверное, Батракову пока рано в силу возраста быть лидером раздевалки. Возможно, немного еще не хватает духовитости», — добавил Валерий Георгиевич.
Газзаеву 71 год. В качестве тренера он четыре раза становился чемпионом России — три раза с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственным российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.
В 2008 году Газзаев покинул ЦСКА, а спустя пять лет завершил тренерскую карьеру в родной «Алании». С 2016-го по 2021 год Газзаев был депутатом Государственной думы.