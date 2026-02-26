Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.51
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.95
П2
7.24
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.52
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.44
П2
5.48
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.40

Валерий Газзаев: Без Баринова «Локомотив» теряет шансы на медали

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев объяснил, почему не видит «Локомотив» в числе претендентов на медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов перешел из «Локомотива» в ЦСКА. Валерий Газзаев считает, что «железнодорожники» не смогут бороться за медали Российской Премьер-лиги после ухода капитана команды.

«Почему я не включил “Локомотив” в число претендентов на медали? На мой взгляд, железнодорожникам будет крайне сложно заменить Баринова, о ценных качествах которого я сказал выше. Здесь прежде всего имею в виду его авторитет. В чемпионских командах должны быть, что называется, вожаки. Баринов именно к такой категории игроков и относится. Ну и по своим игровым качествам он один из лучших исполнителей на своей позиции в Российской Премьер-лиге», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Батраков, бесспорно, очень талантливый парень, способный многое делать на поле. Если Алексей не сбавит обороты, его вновь признают лучшим футболистом чемпионата. Но, наверное, Батракову пока рано в силу возраста быть лидером раздевалки. Возможно, немного еще не хватает духовитости», — добавил Валерий Георгиевич.

Газзаеву 71 год. В качестве тренера он четыре раза становился чемпионом России — три раза с московским ЦСКА и один раз с владикавказской «Аланией», а также выиграл с армейцами четыре Кубка России. Газзаев остается единственным российским тренером, кому удалось стать обладателем еврокубка. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА он завоевал первый в истории российского футбола Кубок УЕФА.

В 2008 году Газзаев покинул ЦСКА, а спустя пять лет завершил тренерскую карьеру в родной «Алании». С 2016-го по 2021 год Газзаев был депутатом Государственной думы.