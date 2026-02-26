Валерий Газзаев: Без Баринова «Локомотив» теряет шансы на медали

«Почему я не включил “Локомотив” в число претендентов на медали? На мой взгляд, железнодорожникам будет крайне сложно заменить Баринова, о ценных качествах которого я сказал выше. Здесь прежде всего имею в виду его авторитет. В чемпионских командах должны быть, что называется, вожаки. Баринов именно к такой категории игроков и относится. Ну и по своим игровым качествам он один из лучших исполнителей на своей позиции в Российской Премьер-лиге», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-Экспрессу».