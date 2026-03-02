VAR впервые в истории вмешался в работу судей во всех матчах тура РПЛ

В игре «Зенита» и «Балтики» был отменен гол в ворота сине-бело-голубых. В матче «Краснодара» с «Ростовом» только в первом тайме арбитр Антон Фролов трижды был приглашен к монитору для видеопросмотра, еще один раз судья подходил к монитору в концовке встречи. В остальных встречах тура также решения арбитров в поле корректировал VAR.