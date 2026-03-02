Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
1
:
Спартак
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
11.00
П2
1.06
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.61
П2
5.57
Футбол. Италия
20:30
Пиза
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.38
П2
2.00
Футбол. Италия
22:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.17
П2
2.45
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.96
П2
10.00
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Сельта
2
П1
X
П2

VAR впервые в истории вмешался в работу судей во всех матчах тура РПЛ

В заключительном матче 19-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Спартаком» арбитр Евгений Буланов после просмотра VAR отменил решение о назначении пенальти в пользу красно-белых.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На 41‑й минуте полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отправил мяч в ворота сочинской команды. Однако после подсказки VAR Буланов зафиксировал офсайд у игрока красно‑белых Пабло Солари.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 19, 2.03.2026, 15:00
Сочи
1
Спартак
2

Ранее судьи просматривали VAR во всех матчах 19-го тура, чего до этого не случалось ни разу за всю историю лиги.

В игре «Зенита» и «Балтики» был отменен гол в ворота сине-бело-голубых. В матче «Краснодара» с «Ростовом» только в первом тайме арбитр Антон Фролов трижды был приглашен к монитору для видеопросмотра, еще один раз судья подходил к монитору в концовке встречи. В остальных встречах тура также решения арбитров в поле корректировал VAR.

Система VAR начала работу в РПЛ в 2019 году.

В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 43 очками. На второй строчке идет «Зенит» из Санкт-Петербурга с 42 баллами. Третье место занимает «Локомотив», отставая от «Краснодара» на три очка.