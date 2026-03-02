VAR впервые в истории вмешался в работу судей во всех матчах тура РПЛ

На 41‑й минуте полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отправил мяч в ворота сочинской команды. Однако после подсказки VAR Буланов зафиксировал офсайд у игрока красно‑белых Пабло Солари.
Ранее судьи просматривали VAR во всех матчах 19-го тура, чего до этого не случалось ни разу за всю историю лиги.
В игре «Зенита» и «Балтики» был отменен гол в ворота сине-бело-голубых. В матче «Краснодара» с «Ростовом» только в первом тайме арбитр Антон Фролов трижды был приглашен к монитору для видеопросмотра, еще один раз судья подходил к монитору в концовке встречи. В остальных встречах тура также решения арбитров в поле корректировал VAR.
Система VAR начала работу в РПЛ в 2019 году.
В текущем сезоне РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице с 43 очками. На второй строчке идет «Зенит» из Санкт-Петербурга с 42 баллами. Третье место занимает «Локомотив», отставая от «Краснодара» на три очка.