VAR в законе: первый тур РПЛ после паузы утонул в судейских скандалах

— Меня реакция коллег, да и футбольного сообщества в целом удивляет, — отметил эксперт по судейству «Спорт-Экспресса» Александр Бобров. — Ах, как много VAR-вмешательств! Ах, какие плохие офсайдные линии! Господа-товарищи, вы пребывали в долгой спячке? Вы не смотрели матчи первой части сезона? В декабря мы подводили итоги судейства матчей первой части чемпионата: в 144 матчах чемпионата России-2025/26 судейские бригады, по нашим подсчетам, допустили 62 ошибки (не включая те, что исправлены с помощью видеоассистентов). Для сравнения: за такой же период прошлого турнира неверных решений, по версии «СЭ», было в 1,41 раза меньше — 44, а за весь розыгрыш — 88. В сезоне-2023/24 рефери за весь чемпионат ошиблись 67 раз. Стало значительно больше VAR-вмешательств: год назад видеоассистенты это делали 66 раз, сейчас — 89. Так что тенденция налицо.