VAR в законе: первый тур РПЛ после паузы утонул в судейских скандалах

По итогам первых матчей после возобновления чемпионата России значительная часть разговоров, дискуссий и споров так или иначе связана с качеством работы арбитров. VAR регулярно вмешивался в игру, и болельщики еще долго будут обсуждать крайне неочевидные решения рефери в матчах «Зенит» — «Балтика», «Краснодар» — «Ростов» и «Локомотив» — «Пари НН». Подробнее — в материале «Известий».
«Зенит» — «Балтика»
«Зенит» подходил к игре с «Балтикой» в праздничном настроении. Сергею Семаку в этот день исполнилось 50 лет. Петербургские болельщики показали специальный баннер, посвященный самому титулованному главному тренеру в истории сине-бело-голубых.
В первом тайме «Зенит» больше владел мячом, но игроки соперника четко выполняли тренерский план. Навязывали борьбу, часто встречали соперника высоко, пытаясь компенсировать недостаток в классе большим количеством беговой работы. Это позволило сохранить свои ворота в неприкосновенности.
А после перерыва гости заиграли еще активнее — стали чаще нагружать штрафную «Зенита». Временами у владений Дениса Адамова действительно было тревожно. Это, конечно, не устраивало Семака. Поэтому уже на 61-й минуте тренер решился на двойную замену: ушли Джон и Дуран, вышли Соболев и Энрике. Однако в результате перестановок стало только хуже. Игра хозяев окончательно разладилась и всё шло к голу «Балтики», и она его забила после стандарта.
Кевин Андраде оказался один в штрафной и шикарно пробил головой под ближнюю штангу. Однако затем включились видеоарбитры — увидели офсайд у Хиля, который располагался прямо перед Адамовым и влиял на эпизод. Алексей Сухой, посмотрев «телевизор», отменил взятие ворот.
— Я думаю, что это какие-то миллиметры, и Хиль не участвовал в игровом эпизоде, — отметил в беседе с «Известиями» бывший футболист «Зенита» и сборной России Игорь Семшов. — Мне кажется, такой гол нужно засчитывать, а Адамов видел мяч, несмотря на то, что обзор немного перекрывался. Но Хиль не участвовал в атаке — мяч-то летел в другую сторону.
Болельщики балтийцев остались жутко недовольны решением главного арбитра и зарядили кричалку про «позор российского футбола». А «Зенит», кажется, только разозлился — игроки завелись и понеслись вперед. Из центральной зоны Глушенков отдал направо Энрике, Луис замахом обманул Филина, ворвался в штрафную и нанес удар с правой ноги — мяч угодил в Андраде, изменил траекторию и влетел в сетку!
И как же жаль было колумбийца. Еще недавно он мог стать героем матча, а в итоге отметился автоголом (1:0). «Зенит» одержал непростую победу над неуступчивым соперником, а незасчитанный мяч «Балтики», кажется, будут обсуждать еще долго.
«Краснодар» — «Ростов»
После победы «Зенита» действующий чемпион выходил на поле, занимая текущую вторую строчку. Однако настоящее давление — это то, с чем столкнулся в дебюте «Ростов». Дончан буквально вдавили в штрафную, и растянувшийся на пять стартовых минут шквал атак закончился вмешательством VAR. А у монитора арбитр убедился, что Роналдо фолио на Сперцяне и Эдуард сам наказал соперника безупречно исполненным пенальти.
Впрочем, вспоминая первый тайм южного дерби, больше всего будут говорить о том, что он прошел под знаком VAR. За 45 минут Антон Фролов приглашался к монитору трижды! Если опираться на мнение главы судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, который считает, что видеоарбитры должны вмешиваться в игру в среднем один раз за три матча, в Краснодаре к перерыву выполнили норму на весь тур. В итоге из-за контакта мяча с рукой Кордобы отменили гол Батчи, а Комаров сравнял счет с пенальти, назначенного после фола Гонсалеса на Роналдо.
В начале второй тайма Чистякова удалили с поля за фол на Кордобе. Никакого мгновенного эффекта от численного преимущества «Краснодар» не получил. Напротив, гости были ближе к голу. Мусаев же за счет замен сделал среднюю линию более творческой, и это принесло результат. Получив пас из глубины поля, Батчи в касание идеально переправил мяч в направлении Кривцова, и тот отличился на четвертой минуте пребывания на поле.
Дончане заставили фаворита понервничать в концовке. Несколько ударов были заблокированы защитниками «быков», на пару из многочисленных стандартов в штрафную прибегал голкипер Ятимов, а на пятой добавленной минуте выручил Агкацев.
И всё же чемпион своего не упустил, а Вахания перед финальным свистком после четвертого вмешательства VAR был удален, так как при попытке Кордобы поразить беззащитные ворота мяч попал ему в руку. Боселли с назначенного за этот фол штрафного чуть не забил. Но и без его гола «Краснодар» сохранил за собой лидерство.
— Меня реакция коллег, да и футбольного сообщества в целом удивляет, — отметил эксперт по судейству «Спорт-Экспресса» Александр Бобров. — Ах, как много VAR-вмешательств! Ах, какие плохие офсайдные линии! Господа-товарищи, вы пребывали в долгой спячке? Вы не смотрели матчи первой части сезона? В декабря мы подводили итоги судейства матчей первой части чемпионата: в 144 матчах чемпионата России-2025/26 судейские бригады, по нашим подсчетам, допустили 62 ошибки (не включая те, что исправлены с помощью видеоассистентов). Для сравнения: за такой же период прошлого турнира неверных решений, по версии «СЭ», было в 1,41 раза меньше — 44, а за весь розыгрыш — 88. В сезоне-2023/24 рефери за весь чемпионат ошиблись 67 раз. Стало значительно больше VAR-вмешательств: год назад видеоассистенты это делали 66 раз, сейчас — 89. Так что тенденция налицо.
«Локомотив» — «Пари НН»
«Локо» стартовал очень бодро и поначалу вообще не переживал за защиту. Хозяева постоянно прессинговали на чужой половине, классно двигали мяч в позиционных атаках, а однажды выманили соперника на свою половину и забил после фирменной контратаки. Отбор Карпукаса, ассист Бакаева, выбор позиции и удар в касание Воробьева — всё было исполнено образцово.
В тот момент невозможно было представить, что один из ключевых моментов случится только через полчаса. Всё началось с фола на Батракове — Сарфо промассировал ему колено шипами, но не получил даже желтую. Тут же похожий фол совершил Руденко (и без карточки не остался), а через пару минут зачем-то срубил Шнапцева — и увидел красную.
Стилистически игра практически не поменялась: «Локомотив» продолжал владеть мячом, чаще бил и успевал перестраиваться. Но главное — без проблем отодвигал угрозу со своей половины. Однако вскоре ситуация изменилась. Игровой контакт Пиняева и Шнапцева, казалось бы, не требовал ни подключения видеоассистентов, ни подхода Рафаэля Шафеева к монитору. Но в итоге в ворота «железнодорожников» был назначен «левый» пенальти, который реализовал Олусегун.
После такого матча в судейской бригаде должны быть счастливы, что «Локо» не поплыл, вдесятером выцарапал победу и сделал так, чтобы ошибки арбитров не повлияли на результат. Решающий мяч за 20 минут до конца встречи забил Лукас Фассон.
«Динамо» — «Крылья Советов»
Такого тревожного настроения у динамовских болельщиков во время зимней паузы не было давно. Команда и так-то идет лишь на 10-м месте, а тут еще первый серьезный опыт работы Ролана Гусева, уровень которого пока неизвестен, сразу девять травмированных на начальном этапе сборов (Чавес, Зайнутдинов, Бабаев, Майсторович и Александров по этой причине в заявку на матч с «Крыльями» не попали), отсутствие особого прогресса в контрольных играх.
Матч с «Крыльями» многое должен был прояснить, ведь далее в РПЛ встречи с ЦСКА, «Ростовом» на выезде, «Зенитом». Победа 1 марта была обязательной программой, и бело-голубые забрали ее без проблем, уже до перерыва решив все вопросы, — 3:0. Забили Тюкавин, Нгамале и Антон Миранчук. Причем счет к перерыву мог быть еще крупнее.
Второй тайм вышел спокойнее, игра перешла в центр поля, моменты стали возникать гораздо реже. Зрители увидели только один гол: Гладышев раскачал Божина и поразил дальний угол (4:0).
Главный вопрос, который остался после окончания встречи: «Динамо» такое сильное или «Крылья» настолько слабы? Глобальный ответ даст весенняя часть сезона, а первое понимание по этому поводу получим уже совсем скоро: 5 марта «Динамо» играет на Кубок со «Спартаком», а 8-го — с ЦСКА в РПЛ.
Матч «Сочи» — «Спартак» был перенесен на другую дату в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. А вот ЦСКА в воскресенье уступил «Ахмату» в Грозном — автором единственного гола стал Максим Самородов, который отличился на четвертой минуте. Армейцы отпустили вперед лидирующую тройку и теперь отстают от «Краснодара» на семь очков, от «Зенита» — на шесть, от «Локо» — на четыре.
Автор: Дмитрий Гирин