Осинькин: Игроки «Сочи» дали слишком много свободы «Спартаку»

«Конечно, сам считаю, что матч не получился цельным. Обидно, что мы делали акцент в подготовке на определенные вещи, которые у нас и не получились в первом тайме. Наверное, даже минут 15−20 первого тайма была нормальная игра. После этого были отрезки, когда мы не доигрывали определенные моменты. Тут уже надо на личности переходить, поэтому я дальше комментировать в этом контексте не буду. Мы дали слишком много свободы “Спартаку”. Конечно, он не может за это не наказывать. Команда хорошая, будем прямо говорить», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».