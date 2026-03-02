Осинькин: Игроки «Сочи» дали слишком много свободы «Спартаку»

«Конечно, сам считаю, что матч не получился цельным. Обидно, что мы делали акцент в подготовке на определенные вещи, которые у нас и не получились в первом тайме. Наверное, даже минут 15−20 первого тайма была нормальная игра. После этого были отрезки, когда мы не доигрывали определенные моменты. Тут уже надо на личности переходить, поэтому я дальше комментировать в этом контексте не буду. Мы дали слишком много свободы “Спартаку”. Конечно, он не может за это не наказывать. Команда хорошая, будем прямо говорить», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».
«Во втором тайме мы сыграли чуть плотнее, чуть агрессивнее. Не могу сказать, что прямо россыпь моментов у нас была, но по сумме моментов на один гол мы наиграли… Там еще второй был, но это уже совсем компенсированное время. На один гол мы наиграли. Надо сейчас нам внутри понять, в чем проблема этой неровной игры. И сделать так, чтобы больше было качественной и стабильной игры на протяжении всего матча», — добавил главный тренер сочинцев.
Встреча должна была пройти 1 марта, но была перенесена на понедельник из-за угрозы атаки БПЛА. Из-за этого более 10% болельщиков, собиравшихся на трибуны, сдали билеты.
Московский «Спартак» впервые в истории обыграл «Сочи» на выезде в Российской Премьер-лиге. Главный тренер красно-белыз Хуан Карседо стал первым наставником клуба за последние 8 лет, который начал свою работу с победы.
«Сочи» с 9 очками остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.
Игорь Осинькин
Хуан Карлос Карседо
Александр Солдатенков
(Густаво Фуртадо Сантос)
61′
Владимир Ильин
90+10′
Эсекиэль Барко
22′
Маркиньос
(Манфред Угальде)
79′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
90+2′
35
Александр Дегтев
82
Сергей Волков
82′
28
Руслан Магаль
10
Мартин Крамарич
33
Марсело Алвес
3
Александр Солдатенков
7
Антон Зиньковский
58′
16
Максим Мухин
90+4′
45
Франсуа Камано
58′
23
Густаво Фуртадо Сантос
90+5′
8
Михаил Игнатов
72′
29
Роман Ежов
14
Кирилл Кравцов
35′
58′
98
Владимир Ильин
20
Дмитрий Васильев
31′
89′
19
Александр Коваленко
98
Александр Максименко
47
Роман Зобнин
7
Пабло Солари
90+5′
18
Наиль Умяров
62′
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
83′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
88′
68
Руслан Литвинов
90+9′
9
Манфред Угальде
80′
2
Олег Рябчук
83
Жедсон Фернандеш
80′
35
Кристофер Мартинс
5
Эсекиэль Барко
80′
11
Ливай Гарсия
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти