«Зенит» в марте сыграет с участником основного раунда Лиги чемпионов

«Предстоящая игра станет очередным этапом развития партнерских отношений между клубами и позволит командам поддержать игровой тонус», — отмечается в сообщении «Кайрата».
Последний раз «Зенит» и «Кайрат» играли друг с другом в сентябре 2024 года. Матч, прошедший в Казахстане, завершился победой петербургской команды со счетом 4:3.
В сезоне-2025/26 «Кайрат» впервые в истории вышел в основной этап Лиги чемпионов. В квалификации клуб из Казахстана прошел словенскую «Олимпию», финский КуПС, «Слован» из Братиславы и шотландский «Селтик».
На общем этапе Лиги чемпионов «Кайрат» занял последнее место. Клуб из Казахстана сыграл вничью с чемпионом Кипра «Пафосом» и проиграл все оставшиеся семь матчей — мадридскому «Реалу», «Олимпиакосу», «Брюгге», «Спортингу», «Интеру» «Копенгагену» и «Арсеналу».