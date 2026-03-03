Семин назвал команду, впечатлившую его после рестарта РПЛ

— Наиболее приятное впечатление после возобновления сезона произвел «Краснодар». Остальные команды тоже неплохо подготовлены к чемпионату. Матчи были достаточно интересными. Однако было много падений игроков, имитаций и остановок из-за судейских просмотров. От этого значительно ниже зрелищность нашего чемпионата, — приводит слова Семина «Чемпионат».