Семин назвал команду, впечатлившую его после рестарта РПЛ

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал команду, которая произвела на него приятное впечатление после возобновления чемпионата России.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

1-й тур после зимней паузы в РПЛ начался 27 февраля матчем «Зенит» — «Балтика» (1:0) и завершился 2 марта встречей «Сочи» — «Спартак» (2:3).

— Наиболее приятное впечатление после возобновления сезона произвел «Краснодар». Остальные команды тоже неплохо подготовлены к чемпионату. Матчи были достаточно интересными. Однако было много падений игроков, имитаций и остановок из-за судейских просмотров. От этого значительно ниже зрелищность нашего чемпионата, — приводит слова Семина «Чемпионат».

«Краснодар» в матче 19-го тура РПЛ принял на своем поле «Ростов». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «быков» отличились Эдуард Сперцян (8-я минута) и Никита Кривцов (88). У «Ростова» гол забил Алексей Миронов (45+3).

Напомним, в каждом матче 19-го тура РПЛ VAR впервые в истории вмешался в работу судей.

Команда Мурада Мусаева продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками. На втором месте располагается «Зенит» с 42 баллами. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив», отставая от «Краснодара» на три очка.

