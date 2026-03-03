Семин назвал команду, впечатлившую его после рестарта РПЛ

1-й тур после зимней паузы в РПЛ начался 27 февраля матчем «Зенит» — «Балтика» (1:0) и завершился 2 марта встречей «Сочи» — «Спартак» (2:3).
— Наиболее приятное впечатление после возобновления сезона произвел «Краснодар». Остальные команды тоже неплохо подготовлены к чемпионату. Матчи были достаточно интересными. Однако было много падений игроков, имитаций и остановок из-за судейских просмотров. От этого значительно ниже зрелищность нашего чемпионата, — приводит слова Семина «Чемпионат».
«Краснодар» в матче 19-го тура РПЛ принял на своем поле «Ростов». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе «быков» отличились Эдуард Сперцян (8-я минута) и Никита Кривцов (88). У «Ростова» гол забил Алексей Миронов (45+3).
Напомним, в каждом матче 19-го тура РПЛ VAR впервые в истории вмешался в работу судей.
Команда Мурада Мусаева продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России с 43 очками. На втором месте располагается «Зенит» с 42 баллами. Тройку сильнейших замыкает «Локомотив», отставая от «Краснодара» на три очка.