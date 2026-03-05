Орлов — о Соболеве: сожалею, что такой футболист играет за «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал форварда «Зенита» Александра Соболева, выразив сожаление, что игрок с такими данными выступает за сине-бело-голубых.
«Соболеву не повезло: он соперничает с футболистами уровня кандидатов в сборную Бразилии. К тому же ему не хватает координации, стартовой скорости, он плохо играет в одно касание и часто отпускает мяч далеко. В верховой борьбе Андраде полностью его превосходит. Я могу лишь сожалеть, что такой футболист играет за “Зенит” и мешает дать шанс другим. Нужно привлекать и наигрывать молодых игроков», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, в текущем сезоне, в 17 матчах РПЛ он забил три мяча и сделал два результативных паса. Футболист выступает за «Зенит» с 2024 года, он подписал контракт на три сезона с возможностью продления еще на сезон.