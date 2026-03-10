Президент РПЛ заявил, что не видит проблемы расизма в России

В марте футболисты «Краснодара» пожаловались на расистские выкрики со стороны болельщиков ЦСКА. В декабре кубанцы обвиняли игроков московского клуба в подобных оскорблениях.
«Я не вижу проблемы расизма в российском спорте и футболе. Если какие-то отдельные граждане что-то себе позволяют на стадионе, их нужно находить и наказывать», — заявил Александр Алаев «Спорт-Экспрессу».
Алаев отметил, что был на матче ЦСКА и «Краснодар» и не слышал подобных оскорблений.
«Я надеюсь, что с этим разберутся коллеги в КДК. И если будет определено, что кто-то позволял себе расистские выкрики, он должен быть наказан. Но проблемы расизма я не вижу», — добавил президент.
В декабре после матча 18-го тура РПЛ между теми же командами защитник кубанцев Лукас Оласа заявил, что один из его партнеров по команде был подвергнут расистскому оскорблению со стороны игрока ЦСКА. Позднее Кордоба обвинил в расизме полузащитника москвичей Родриго Вильягру. КДК РФС принял решение не наказывать футболиста.